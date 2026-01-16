Saic Motor: dopo il successo di MG, sbarca in Italia con i veicoli commerciali Maxus

MILANO – Mai cullarsi sugli allori. Dopo aver conquistato il mercato italiano delle autovetture con il marchio MG, per Saic Motor è tempo di una nuova sfida. Il colosso cinese ha deciso di compiere un ulteriore passo entrando nel mercato europeo anche con i suoi veicoli commerciali leggeri. Dal 15 gennaio Maxus è entrato in Italia come brand gestito direttamente da Saic Motor Italy. Una pietra miliare sia per il gruppo asiatico che sbarca nel nostro continente in prima persona, ma soprattuto per la filiale italiana che continua a rivestire un ruolo fondamentale per il colosso cinese.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente favorevole per Saic, che nel 2025 ha superato le 50.000 immatricolazioni in Italia con MG, raggiungendo una quota di mercato del 3,3% e posizionandosi come il marchio cinese di auto più venduto nel nostro Paese. Numeri che hanno convinto la casa madre a scegliere proprio l’Italia come primo mercato europeo in cui operare direttamente anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri, affidando il progetto alla stessa struttura che dal 2021 gestisce con successo il marchio MG.

Maxus è il brand del Gruppo Saic dedicato ai veicoli commerciali leggeri, ai pick-up e ai van, ed è già una realtà globale consolidata. Negli ultimi dieci anni ha superato i 2 milioni di veicoli venduti, è presente in oltre 100 Paesi e nel solo 2025 ha consegnato più di 100.000 unità a livello mondiale, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva del gruppo. Numeri che raccontano una strategia chiara e un posizionamento sempre più solido anche al di fuori dei confini asiatici.

Alla guida di Maxus Italia c’è Edoardo Gamberini, figura chiave anche nel successo di MG sul nostro mercato. Il neo direttore generale ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Sono orgoglioso e grato all’azienda di avermi dato l’opportunità di lanciare questo nuovo progetto italiano. Sono entrato a far parte di Saic Motor Italy nel 2021 quando iniziava l’avventura MG in Italia, sono stati cinque anni estremamente appaganti e dinamici e oggi la nostra storia continua con un capitolo nuovo».

Una visione condivisa anche dal vertice internazionale del gruppo. Yang Huaijing, presidente di Saic International Commercial Vehicle, ha spiegato perché la scelta sia ricaduta proprio sul nostro Paese: “L’Italia ci interessa perché abbiamo i prodotti giusti, già molto popolari in America Latina, in Australia, in Nuova Zelanda e in diversi paesi in Africa». Quindi il mercato italiano non deve essere visto come un banco di prova, ma il primo tassello di una strategia che punta a conquistare l’Europa.

Il contesto di riferimento è quello di un mercato dei veicoli commerciali leggeri stabile e storicamente profittevole. In Italia le immatricolazioni annue si attestano intorno alle 180.000 unità, con un impatto macroeconomico che pesa per circa il 4,9% del PIL e coinvolge oltre 1,5 milioni di occupati. Un settore cruciale per il tessuto produttivo del Paese, dove l’affidabilità del mezzo, la copertura della rete e l’efficienza del post-vendita rappresentano fattori decisivi.

Proprio su questi aspetti Saic Motor Italy ha costruito il lancio di Maxus. Il brand può contare fin da subito su una rete di 17 strutture operative, con 35 punti vendita e assistenza, ma l’obiettivo dichiarato è arrivare a 40 dealer entro la fine del 2026 e superare i 50 punti complessivi per garantire una copertura capillare dell’intero territorio nazionale, isole comprese. Dieci concessionari condividono già l’esperienza MG, mentre altri provengono dalla precedente gestione distributiva, assicurando continuità e competenza sul prodotto.

Dal punto di vista organizzativo, Maxus Italia nasce come divisione dedicata ma completamente integrata nella piattaforma Saic Motor Italy, potendo così sfruttare processi consolidati, infrastrutture logistiche già operative e una struttura aftersales ben rodata. Emblematico il caso del magazzino ricambi di Tortona, che ha raggiunto un fill rate del 93% in appena 18 mesi, un dato particolarmente rilevante per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro quotidiano.

La gamma proposta al lancio riflette l’approccio multi-energy che Saic ha già adottato con successo nel mondo dell’automotive. In Italia Maxus debutta con cinque modelli e due tipologie di motorizzazione, diesel ed elettrica, tutti coperti da una garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri. Al vertice dell’offerta c’è il pick-up T60 MAX, spinto da un motore 2.0 biturbo diesel con trazione integrale 4x4, pensato per un utilizzo professionale ma capace di offrire anche comfort e dotazioni di livello elevato.

Nel segmento dei van, Deliver 7 rappresenta la nuova generazione dei furgoni medi Maxus ed è disponibile sia con motore diesel da 2.0 litri sia in versione 100% elettrica. Un modello progettato per garantire efficienza logistica, capacità di carico e un livello di tecnologia e sicurezza allineato agli standard più moderni del settore. A questo si affianca Deliver 9, il grande van della gamma, anch’esso proposto con motorizzazioni diesel ed elettriche, caratterizzato da volumi generosi e numerose configurazioni disponibili.

Completano l’offerta gli eDeliver 3 ed eDeliver 5, entrambi completamente elettrici, dedicati in particolare agli impieghi urbani e per l’ultimo miglio. Il primo si rivolge a chi opera nelle consegne cittadine, mentre il secondo punta a un utilizzo più versatile, grazie a una capacità di carico elevata e a un equipaggiamento particolarmente completo.

Lo sguardo è però già rivolto al futuro. All’inizio del 2027 è previsto l’arrivo di una nuova motorizzazione full hybrid a benzina, destinata a un furgone compatto di dimensioni inferiori rispetto all’eDeliver 3, e successivamente anche di un nuovo pick-up elettrico. Un ampliamento di gamma che dovrebbe contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato da Saic Motor Italy: conquistare una quota del 5% del mercato italiano dei veicoli commerciali entro il 2028.