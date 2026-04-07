Salone Auto di Bangkok, la sfida tra Cina e Asia: i numeri delle vendite al BIMS 2026

Da Bangkok arrivano segnali interessanti per il mercato automotive asiatico, con numeri che partono dal record di pubblico, 1.798.312 visitatori. Questi i dati sull'affluenza al BIMS 2026, acronimo di Bangkok International Motor Show che, effettivamente, conferma la sua natura internazionale con una presenza di brand da ogni parte del mondo.

L'elettrico? Cresce, ma il termico resta

Anche in Thailandia si parla di elettrico: il segmento è in espansione, il trend è positivo, ma il Paese non è certo pronto al cambio di passo repentino, e SUV e pickup, con motorizzazioni tradizionali termiche, giocano ancora un ruolo di primo piano.

Per citare Prachin Eamlumnow, il patron del Salone, "chi lavora non può permettersi un pickup elettrico, quelli sono giocattoli da ricchi".

Vanno meglio, invece, le auto elettriche da città che raccolgono consensi anche in una fase di incentivi statali decrescenti.

Cina contro Giappone, la sfida delle vendite durante il BIMS 2026

Pur non riflettendo necessariamente i dati di mercato, che andranno visti a fine anno, la classifica dei marchi più venduti al Motor Show di Bangkok mostra un dominio cinese inequivocabile.

BYD ha piazzato 17.354 auto, superando di slancio il secondo in classifica. Toyota, infatti, ha raggiunto le 15.750 unità che hanno permesso ai giapponesi di prendere l'argento, lasciando il bronzo a Omoda e Jaecoo con 15.088 unità.

La top 5 segue con MG a 10.537 unità e Deepal + Nevo a 8.573 unità, ma non sono le sole cinesi presenti. Geely, Chery, Great Wall Motor e GAC si aggirano tra 8.000 e 6.300 unità vendute, mentre Honda è l'unica altra giapponese a piazzarsi nei primi dieci con 5.907 auto vendute, seguita da Mazda, Mitsubinshi e Isuzu.

Per trovare il primo marchio europeo bisogna scendere alla sedicesima posizione dove Mercedes-Benz sfoggia 2.111 auto vendute, risultato encomiabile considerando il prezzo e i dazi, oltre ad essere un numero praticamente doppio rispetto alla rivale tedesca, BMW, che ha venduto 1.001 pezzi.

Prima fra le americane è Ford (813 auto vendute) e prima fra le coreane è Hyundai con 650 unità. Tra le curiosità? Sono state vendute due Aston Martin e Due Rolls-Royce.

Chiudendo con i numeri complessivi, il salone ha fatto registrare 132.951 auto vendute e 2.056 moto, superando di slancio i risultati dell'edizione 2025 che si era fermata a "sole" 77.000 auto.