Elkann in visita al Salone dell'auto di Parigi fa tappa da Byd e incontra Stella Li e Altavilla

Il presidente di Stellantis, John Elkann, durante la sua visita al Salone dell'Auto di Parigi, ha fatto tappa allo stand della cinese Byd. Elkann ha stretto la mano ad Alfredo Altavilla, oggi special advisor della casa automobilistica cinese per il mercato europeo, e si è intrattenuto anche con Stella Li, vicepresidente esecutiva del gruppo. Altavilla vanta una lunga carriera nel gruppo Fiat ed è stato uno dei principali collaboratori di Sergio Marchionne. Dal novembre 2012 all'agosto 2018 ha ricoperto il ruolo di responsabile operativo per Europa, Africa e Medio Oriente di Fca, oltre a occuparsi dello sviluppo del business a livello globale. Nel luglio 2018 ha lasciato Fca, presentando le dimissioni dopo la nomina di Mike Manley alla guida del gruppo, avvenuta in seguito all'uscita di scena di Marchionne.