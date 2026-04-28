Salvini: «Casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa monopattini»

«La sicurezza stradale era una delle mie priorità. E' una delle mie priorità da ministro e da genitore. Nel primo anno di nuovo Codice abbiamo avuto oltre 100 morti in meno e più di mille feriti in meno». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, partecipando alla presentazione della prima targa per i monopattini nell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. «Conto che il buon senso di chi è alla guida - ha aggiunto Salvini - continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo come promesso anche sui monopattini perché, purtroppo, morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche su queste due ruote che a volte, truccate, vanno anche a 40, 50, 60 all'ora».

«Siamo nella fabbrica dove ci saranno i contrassegni - ha evidenziato - le targhe per tutti i monopattini. Il casco già oggi è obbligatorio anche se ne vedo pochi di caschi usati in giro, e sensibilizzo le polizie locali per il bene di chi li usa. Quindi casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente che ad oggi non si può rivalere contro nessuno». «Per il momento - ha concluso - siamo ai monopattini, poi col mondo delle bici e delle due ruote, un mondo che mi sta particolarmente a cuore, stiamo investendo tanto su piste ciclabili e superstrade ciclabili vere e in sicurezza, ragioneremo anche con loro. Però non c'è al momento l'ipotesi di targa e assicurazione».