Salvini: «Con mega ZTL a Roma solo disagi e disoccupazione. Il tema mobilità non sia offuscato dall’ideologia»

«La mega Ztl a cui sta pensando il sindaco di Roma impedirebbe a moltissimi cittadini di entrare in città per fare il loro lavoro. Vietare auto e furgoni non aiuta l’ambiente ma crea soltanto disagio, precarietà e disoccupazione». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento all’evento di Federmotorizzazione Confcommercio, in collaborazione con Regione Lombardia, dal titolo ‘Mobilità 2035 tra ideologia e realtà’. «In Italia ci sono alcune amministrazioni italiane che aggiungono ideologie su ideologie», sostiene Salvini, convinto che «il tema della mobilità non venga offuscato dall’ideologia».

«La transizione va accompagnata» ma «è fondamentale che l’Europa lasci la libertà ai singoli Paesi di decidere come arrivare a questa transizione». Noi, come governo, «stiamo combattendo per la neutralità tecnologica e il bio carburante» ha sottolineato Salvini, mettendo l’accento sul fatto che «tutto solo elettrico non è transizione, significa mettersi mani e piedi in mano alla Cina». Quindi ha concluso: «Io credo che ci sia una grande possibilità entro il 2025-2026 a livello europeo di fare il tagliando a queste norme che, così come sono state scritte, non aiutano niente e nessuno».