Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso il via libera all'omologazione provvisoria per Tesla Assisted Driving. A darne l'annuncio attraverso i propri canali social è stato il vicepremier e ministro Matteo Salvini, spiegando come l'Italia abbia scelto di muoversi in anticipo rispetto ai tempi di Bruxelles per portare sulle strade nazionali la suite avanzata di assistenza alla guida della casa automobilistica statunitense.

«Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione», ha dichiarato Salvini, definendo la misura «un altro passo avanti verso l'innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini». Dopo il debutto europeo avvenuto nei Paesi Bassi nell'aprile scorso, la tecnologia diventa così disponibile per la prima volta anche per i clienti italiani.

Come funziona l'intelligenza artificiale a bordo. Tesla Assisted Driving è un pacchetto evoluto di assistenza alla guida (Driver Assistance) progettato per permettere ai veicoli del marchio di affrontare quasi qualsiasi tipologia di percorso, purché sotto la supervisione attiva del conducente.

A differenza dei sistemi tradizionali basati su regole codificate manualmente per ogni singola circostanza, il cuore della tecnologia è una rete neurale end-to-end addestrata su dati reali. Sfruttando principalmente le telecamere esterne e l'intelligenza artificiale, il sistema interpreta in tempo reale l'ambiente circostante — dalla segnaletica stradale ai pedoni fino agli altri veicoli — generando direttamente i comandi di guida per offrire un'esperienza fluida e naturale.

Tutta l'elaborazione dei dati raccolti da telecamere e sensori avviene localmente sul computer IA di bordo. Per perfezionare costantemente il sistema tramite aggiornamenti software via Internet, Tesla si affida inoltre all'apprendimento della flotta: un processo basato esclusivamente sul consenso dell'utente e sulla condivisione di dati anonimi.

Sicurezza e responsabilità al volante. Sul fronte normativo e operativo viene ribadito che, nella sua configurazione attuale, Tesla Assisted Driving non trasforma l'auto in un veicolo a guida autonoma: il conducente deve mantenere costantemente l'attenzione e resta l'unico responsabile della vettura in ogni momento. Secondo i dati diffusi dall'azienda — maturati su oltre 28 miliardi di chilometri già percorsi nel mondo con questa funzione attiva — l'impiego di Tesla Assisted Driving riduce fino a 7 volte la probabilità di collisione per chilometro percorso rispetto alla guida manuale.