Salvini: «Escludo un piano per il razionamento di carburante. Mi aspetto a breve un calo dei prezzi»

«Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del caro energia. Escluso il razionamento di carburante? «Sì, in questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione», ha risposto Salvini. «Mi aspetto nelle prossime ore - ha proseguito il ministiro - uncalo del prezzo dei carburanti, useremo tutti gli strumenti affinché non ci siano speculazioni».