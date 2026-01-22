Salvini: «Il limite a 30Km/h in città è una guerra ideologica. Va bene solo dove c'è un ospedale o un asilo»

Le misure sul traffico, come il limite dei 30km/h «vanno bene su piccole parti di citta: a Roma, Milano, Bologna, ma non vanno bene quando per ideologia fai la guerra alle macchine, ai furgoni, addirittura ai motorini». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Uno Mattina. «Mettere il limite di velocità o l'autovelox dove c'è un ospedale, un asilo, una casa di riposo, si, mettere il limite a 30km/h su stradoni a due o anche a tre corsie, no, non puoi andare a 30km/h», ha spiegato il ministro, sottolineando che «c'è qualcuno che pensa che l'auto sia da rottamare, da eliminare ma la gente vuole anche lavorare». Poi, «bene autovelox per salvare vite ma l'autovelox per fare cassa li stiamo eliminando», ha concluso Salvini.