Salvini: «Le targhe personalizzate non sono una priorità ma portano soldi allo Stato»

La novità delle targhe personalizzate introdotta dalla manovra «sicuramente non è una priorità, però se porta soldi nelle casse dello Stato, che possiamo investire nel taglio delle tasse, perché no?". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo un saluto a un gazebo organizzato dal suo partito a Ponte Milvio, a Roma. «Vale anche un altro impegno che io ho portato avanti: le targhe storiche. Sono migliaia di appassionati con moto e auto storiche che - ha sottolineato il ministro dei Trasporti - pagando una certa cifra possono avere la targa storica per la loro moto e la loro auto d'epoca. Non è una priorità, ma per migliaia di appassionati lo è diventata e lo Stato incassa. E io poi, da ministro, uso quei soldi per fare cose che servono a tutti gli altri».