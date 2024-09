Salvini: «Lunga vita al Salone di Torino, spero con marchi italiani. In Europa sull'auto prevalga buon senso su ideologia»

«Lunga vita al Salone dell'auto di Torino. Spero con marchi italiani». Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, all'inaugurazione del Salone dell'auto di Torino. «La settimana prossima sarò a Budapest con i colleghi ministri dei trasporti europei per far tornare il buonsenso e farlo prevalere rispetto all'ideologia. La neutralità tecnologica vuol dire che da qui ai prossimi 30 anni si può comprare l'auto elettrica, ma mettere fuori legge e fuori mercato tra 10 anni le auto a combustione interna, benzina e diesel, è un suicidio economico, sociale, industriale e ambientale senza nessun senso».

«L'obiettivo e quello di tutelare l'ambiente, ma anche 15 milioni di posti di lavoro. Da ministro sto cercando un equilibrio tra il diritto alla mobilita dolce - per chi usa la bicicletta e il monopattino - e chi usa l'auto per diletto e lavoro. Chi vuole espellere l'auto della citta danneggia le lavoratrici e i lavoratori». «La prossima settimana saro a Budapest con i ministri dei Trasporti dell'Ue per fare prevalere il buonsenso sull'ideologia. Mettere fuori legge benzina e diesel nei prossimi 10 anni e un suicidio sociale ambientale ed economico senza senso».