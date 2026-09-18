Salvini, nel prossimo Consiglio dei Ministri decreto per altro rinvio a stop diesel Euro 5

«Nel prossimo Consiglio dei ministri personalmente porto un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato», ovvero quello riguardo il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Mattino 5, specificando che la norma "è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027». «L'ideologia pseudo-green di Bruxelles sta facendo danni - ha aggiunto -. Vorrei che a Bruxelles ci fosse gente più equilibrata».