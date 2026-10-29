Salvini parla con Musk per aprire a guida autonoma: «Problemi e vincoli non possono chiudere porte al futuro»

«Le aziende vogliono investire in Italia, ieri ho fatto una call con Elon Musk sul tema della guida autonoma, ai tecnici del ministero ho dato indicazione di aprire il più possibile le porte, a normativa vigente, alle innovazioni. In alcuni Paesi europei la guida autonoma è già prassi, con tutti i problemi e i vincoli, assicurativi, di giustizia civile e penale, che però non possono chiudere le porte al futuro». Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini a Genova agli Stati generali della logistica del Nord-Ovest.