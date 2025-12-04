Salvini: «Serve retromarcia Ue su auto, includere biofuel. Non errori del passato»

«Non vorrei che ripetessimo gli errori del passato, quando discutevamo dello stop ai motori alimentati a benzina e diesel e pochi Paesi ritenevano fosse un errore strategico, drammatico e clamoroso. La verità sta dimostrando che era tale e spero in una seppur tardiva retromarcia» che salvi «i motori a combustione interna, mantenendo» un ruolo «anche per i biocarburanti come alimentazione a impatto limitato». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in sessione pubblica al Consiglio Ue Trasporti in corso a Bruxelles.