Salvini: «Stop a endotermico follia normativa, suicidio sociale e economico»

"Sarò a Bruxelles il 5 dicembre a rappresentare il Governo italiano e le imprese italiane nella sessione ufficiale del Consiglio Europeo dei Trasporti, dove stiamo cercando di lavorare per costruire una rete che convinca qualche genio a Bruxelles ad anticipare al 2025 la revisione della follia normativa che mette al bando i motori endotermici e ne proibisce la vendita o l'acquisto dal primo gennaio 2035". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento durante il convegno Quattroruote Next, in corso a Milano, parlando della norma come di "un suicidio economico, ambientale, sociale, lavorativo e commerciale". Il ministro ha detto di essere "un sostenitore del libero mercato, ma è chiaro che quando dai le chiavi di casa tua in mano al vicino di casa che con te compete, è difficile. Quindi il nostro obiettivo è innanzitutto anticipare la ridiscussione non dell'obiettivo finale della decarbonizzazione, ma dei modi e dei tempi". Salvini ha detto che l'obiettivo è "portare la maggioranza dei miei colleghi a convincere la Commissione a rivedere modi e tempi per evitare un suicidio annunciato".