Salvini: «Su 47 milioni di auto in circolazione in Italia, 9 milioni sono senza assicurazione»

«Censite 47 milioni di auto circolanti in Italia, 9 milioni sono senza assicurazione». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel suo intervento all'Ania, presentando alcuni dati aggiornati a ieri. «Alcune province con un tasso di mancata assicurazione inferiore al 10% e alcune province con un tasso superiore al 40%", ha spiegato il ministro. Nel dettaglio, «su un milione di veicoli pesanti circolanti, 300mila risulterebbero privi di assicurazione, su 8 milioni di moto più di 3 milioni ne sarebbero privi, su 3,2 milioni di ciclomotori circolanti, 2,3 milioni senza copertura e in alcune province si arriva al 90%", ha illustrato Salvini.