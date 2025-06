Salvini: «Su targhe usurate la reimmatricolazione è la soluzione più prudente e meno costosa»

La scelta di reimmatricolare i veicoli con la targa usurata anziché sostituirla, "è dettata dalla prudenza, per evitare errori di duplicazione e a prevenire condotte potenzialmente illecite. Produrre una targa singolarmente comporterebbe infatti un costo molto maggiore, per il cittadino, della reimmatricolazione. Il costo complessivo della reimmatricolazione è di circa 140 euro mentre il processo di duplicazione comporterebbe costi analoghi a quelli di una targa storica quindi 549 euro per gli autoveicoli e 274 euro per I motocicli». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato. “La soluzione attuale, in sintesi, è la più sicura e la meno costosa per il cittadino. Siamo comunque aperti come sempre - conclude - a valutare proposte migliorative col nuovo codice della strada».