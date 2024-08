Salvini: «Sull'obbligo delle auto elettriche dal 2035 cercheremo di limitare danni»

"Noi cercheremo di limitare i danni, perché dire che dal 1 gennaio 2035 si vendono, si comprano solo auto elettriche, in gran parte made in China, è una cazzata dal punto di vista ambientale, sociale, economico, commerciale, industriale, senza senso". E' quanto ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando con la stampa all'autodromo di Monza dove ha verificato la fine dei lavoro di ammodernamento dell'autodromo. "Quindi l'elettrico dovrà essere una parte del tutto - ha detto Salvini - ma obbligare tutti andare in giro con l'elettrico significa inquinare di più e spendere di più".