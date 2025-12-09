Santana, grazie al gruppo cinese Baic marca spagnola rientra nel mercato. Da 2026 produzione a Linares di 5 modelli Suv

La storica marca spagnola Santana, dopo essere rientrata sul mercato iberico nello scorso maggio attraverso un programma di collaborazione con la cinese Zhengzhou Nissan la produzione su licenza del pick-up Dongfeng Z9 (rinominato 400) ha ora annunciato un accordo industriale strategico con Baic Group, che è uno dei più grandi produttori della Cina.

Il nuovo accordo è stato sottoscritto da Edu Blanco ceo di Santana Motors, da Zewen Liu direttore della fabbrica Santana e da Li Hui deputy ceo di Baic. Erano presenti Juanma Moreno presidente della Giunta Regionale dell'Andalusia, Jesús Montero prima vicepresidente del Governo e ministro delle Finanze e María Auxiliadora del Olmo sindaco di Linares. In base a questo programma Santana aggiungerà nello stabilimento di Linares di cinque nuovi suv che allargheranno l'offerta del brand rispetto ai due pick-up 400 D e 400 Phev attualmente presenti in gamma.

Questi modelli verranno introdotti tra il 2026 e il 2028 e arriveranno dalla Cina a Linares in formato SKD (Semi Knocked Down) Ciò consentirà non solo di ampliare la gamma - afferma l'azienda - ma anche di «accedere a mercati globali con prodotti diversi, frutto di un modello di lavoro combinato tra team sino-spagnoli che combinano trasferimento tecnologico, innovazione e una visione condivisa di crescita internazionale». E' prevista la vendita in Spagna e altri mercati strategici dell'Europa meridionale, come Andorra, Gibilterra, Portogallo e Italia. La nuova gamma Santana (ricordiamo che tra il 2009 e il 2011 l'azienda spagnola aveva prodotto per Iveco il 4x4 da lavoro Massif) sarà formata da un suv compatto, da due suv di medie dimensioni e due suv di grandi dimensioni. Saranno basati, come specificato, su piattaforme del Gruppo Baic a cui Santana Motors aggiungerà un proprio design, con identità e linguaggio estetico in perfetto stile della storica marca spagnola.