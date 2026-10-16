Santucci (Geely): «Europa, persi 10 anni nella sfida dell'auto. Servono visione strategica, mobilità elettrica e rinnovabili per rilanciare l'Italia»

«Penso che la battaglia per la leadership nel campo automotive si possa ancora giocare. Non sulla produzione di auto, dove, ahimè, l'Oriente è andato avanti almeno di un decennio. Ma serve una cabina di regia molto forte, che ci dica dove stiamo andando, in modo da orientare l'industria di conseguenza. L'Europa ha detto ai paesi membri: al 2035 dovremo produrre solo vetture che non hanno emissioni. Non ha parlato di elettrico, ha parlato di emissioni zero. Se i paesi avessero orientato lo sguardo nella stessa direzione, forse oggi avremmo un settore della mobilità diverso. La crisi dell'auto in Europa non arriva certo dai produttori cinesi che stanno entrando oggi, ma da almeno cinque anni di mancati sviluppi in una direzione».

Lo ha detto Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, parlando della transizione dell'auto in Europa e in Italia tema al centro del suo intervento di ieri al Green & Net Zero Talk. «La Spagna - ha affermato Santucci - è l'unico paese che è riuscito ad attrarre le produzioni delle case automobilistiche che non sono andate nell'Est Europa perché ha un costo dell'energia molto basso. E perché ha un costo dell'energia così basso? Perché anni fa ha cominciato a lavorare sullo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. E l'elettrico, ovviamente: se guardi le produzioni di tutte le case automobilistiche, stiamo andando di là. Ma perché? Perché è una vettura più efficiente, perché non c'è possibilità in Europa di scavare in giardino e produrre benzina, mentre sulle fonti rinnovabili c'è ancora questa possibilità. E la macchina è molto meno costosa, sia a livello industriale sia di costo di esercizio.

Le auto elettriche in Cina sono di gran lunga più economiche rispetto alle auto termiche. L'unico motivo per cui non lo sono così tanto in Italia è che in Europa ci aggiungiamo il 30% di dazi». «Io credo che l'Italia, tra tutti i paesi europei - ha concluso Santucci - sia il paese che più potrebbe beneficiare di un posizionamento come paese ecosostenibile, puntando sulla mobilità elettrica e sulle rinnovabili, cosa che ha fatto la Spagna. Abbiamo la possibilità di chiudere questo gap. Dobbiamo semplicemente avere una visione di lungo periodo del paese Italia».