Per la sua joint venture “europea” con Ford - con una produzione dal 2027 nello stabilimento di Valencia - Geely, come altre case automobilistiche cinesi, ha scelto la Spagna «perché è un paese che ha avuto una chiara politica industriale e commerciale, guidata da un governo che ha puntato sul futuro ovvero sulle rinnovabili abbattendo il costo dell'energia». Lo spiega Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors che distribuisce in Italia il marchio del colosso cinese. «In Italia invece - ricorda - abbiamo quasi fatto l'opposto, presentando le auto elettriche quasi come un nemico elettrico e con un costo dell'energia che resta collegato al gas».

Come Unrae (l'associazione delle case estere) e come brand, «nel governo e nei tavoli di lavoro abbiamo trovato interlocutori che ci ascoltano» ma alla fine, osserva, «si stanno facendo scelte che parlano sopratutto alla pancia della gente». A lungo, ricorda, «in Italia abbiamo parlato del Gpl come del carburante del futuro: ma il risultato è stato quello di creare confusione e il cliente consumatore sta nel mezzo senza sapere cosa scegliere» per l'incertezza su infrastrutture e normative. «Io - conclude - continuo a sperare almeno in una semplificazione burocratica sulla transizione energetica» così da agevolare l'installazione di pannelli solari, colonnine di ricarica e wallbox.