Santucci (Geely Italia) alla tavola rotonda “Intermodalità e smart cities”: «Automotive al cambio di paradigma: dal “ferro” al software»

La tavola rotonda “Intermodalità e smart cities: quali soluzioni per una mobilità sostenibile, integrata e digitale” ha rappresentato un momento di confronto strategico sul futuro della mobilità urbana, partendo da un dato chiave: entro il 2026 il mercato globale dei trasporti smart e sostenibili supererà i 121 miliardi di dollari. Un contesto che rende evidente come l’innovazione tecnologica, da sola, non sia sufficiente senza processi condivisi e una collaborazione strutturata lungo l’intera filiera della mobilità.

L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di lavorare, a livello di ecosistema, alla costruzione di sinergie tra industria, operatori della mobilità, ICT e consulenza per accelerare l’adozione di percorsi di mobilità sostenibile in grado di ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti in città. Il dibattito si è concentrato sulle strategie per favorire l’ottimizzazione del traffico e la riduzione della congestione, la diffusione di servizi di mobilità sostenibile e personalizzati, lo sviluppo di infrastrutture intelligenti e l’applicazione dell’intelligenza artificiale, affrontando al tempo stesso criticità e opportunità legate alla creazione di una data economy a supporto di sistemi di trasporto intermodali e digitalmente integrati.

Moderata da Paolo Ricci, Public Relation Manager di Task Force Italia, la tavola rotonda ha visto l’apertura e le conclusioni affidate a Gianluca Soma, Practice Leader Smart Mobility e Green Cities di Task Force Italia, e la partecipazione di rappresentanti di primo piano di automotive, mobilità condivisa, logistica, trasporto pubblico, energia, tecnologia e mondo accademico, tra cui MG Motor Italia, Lime, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, SIXT, Trenitalia, TIM Enterprise, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, Sapienza Università di Roma, Geely Italia ed Enel.

Tra gli interventi, Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia, ha inquadrato l’evoluzione dell’automotive come parte integrante dello sviluppo delle smart cities e della digitalizzazione dei sistemi di mobilità. Secondo Santucci, il settore sta vivendo un cambio di paradigma guidato da quattro concetti chiave – autonomia, connettività, elettrificazione e servizi (ACES) – che stanno spostando il valore dal veicolo inteso come “ferro” al software. Un passaggio che obbliga le case auto a ripensare la propria identità, evolvendo da semplici costruttori di veicoli a fornitori di sistemi complessi, capaci di dialogare in modo continuo con città, infrastrutture e grandi player tecnologici.

In questo scenario, ha spiegato Santucci, l’auto diventa una piattaforma di mobilità e un punto di accesso a un ecosistema di servizi – dagli aggiornamenti over-the-air alle funzioni on demand, fino alle soluzioni energetiche e alla gestione delle flotte urbane – superando la logica della produzione di massa a favore di una personalizzazione continua. Una visione che Geely ha tradotto nella strategia “Intelligent Geely 2025”, basata su piattaforme modulari, architetture elettroniche avanzate e un ecosistema di partner software per lo sviluppo di veicoli software-defined, pensati per integrarsi nativamente nelle città digitali.

Nel suo intervento, Santucci ha anche sottolineato il ruolo centrale di standard comuni e interoperabilità, citando esempi come il vehicle-to-grid e i progetti di car sharing elettrico, in cui il veicolo diventa una risorsa energetica mobile integrata nella smart city. Guardando all’Italia, ha evidenziato come il quadro normativo per smart road e guida autonoma sia presente, ma ancora limitato nella scala delle sperimentazioni, ribadendo la necessità di una collaborazione più stretta tra istituzioni, città e industria su standard, governance del dato, sperimentazione e politiche di R&D, per trasformare l’innovazione tecnologica in una leva concreta di politica industriale e competitività del sistema automotive nazionale.