Sara Assicurazioni completa l'acquisizione del 100% di Aci Global Servizi

Sara Assicurazioni, la compagnia controllata dall'Automobil Club Italia, ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Aci Global Servizi spa, società specializzata nel soccorso stradale e nei servizi di assistenza. Si sono perfezionati tutti gli adempimenti previsti. Con l’operazione, si legge in una nota, Aci Global Servizi entra a far parte del gruppo societario Sara, che comprende, tra le altre, Sara Assicurazioni, Sara Vita e Sara Services, consolidando il posizionamento del gruppo come operatore di riferimento nei servizi di mobilità e assistenza. "L’operazione - commenta Alberto Tosti direttore generale della compagnia assicurativa - rafforza il presidio nel settore Auto e crea le condizioni per lo sviluppo di una piattaforma di servizi di assistenza sempre più integrata, facendo leva su competenze e modelli operativi complementari".