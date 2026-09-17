Sbarca a Milano la guida autonoma, firmato dal Comune il protocollo con Niulinx

Milano entra ufficialmente tra le città europee dove si sperimenta la guida autonoma. Il Comune di Milano e Niulinx hanno firmato oggi, al Castello Sforzesco, il Protocollo d'Intesa per la sperimentazione della guida autonoma nella mobilità urbana cittadina, dopo l'ok della giunta Sala lo scorso 8 settembre. La sperimentazione ha una durata triennale e prevede anche la ricerca congiunta di fonti di finanziamento nazionali ed europee e il supporto al posizionamento di Milano come testbed di rilievo europeo, anche nell'ambito della candidatura all'iniziativa ADACities.

Niulinx è una scale-up nata come spin-off del Politecnico di Milano, attiva nello sviluppo di software per la guida autonoma di livello 4 (SAE L4) e nel modello Robo-Sharing, una soluzione a guida autonoma ristretta pensata per il car sharing urbano: il veicolo raggiunge l'utente in autonomia a bassa velocità e senza persone a bordo, per poi essere guidato normalmente fino a destinazione.

La società, che ha sede a Cernusco sul Naviglio (MI) e una sede in Germania (Niulinx GmbH, Monaco di Baviera), ha chiuso un round di finanziamento da 38mln di euro con A2A e CDP Venture Capital. La sperimentazione su strada è già attiva con sperimentazioni autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Brescia e Cernusco sul Naviglio, con l'obiettivo di raggiungere l'omologazione L4 nei prossimi anni e avviare il lancio commerciale a partire da Brescia.