Scania, già 640 ordini per i trattori elettrici. Autonomia fino a 350 km con singola ricarica per un 4X2 a sei batterie a 80 km/h

Hanno già raggiunto quota 640, gli ordini per i nuovi trattori elettrici di Scania. Con un offerta di veicoli elettrici a batteria per applicazioni regionali presentata a giugno 2022, Scania si è detta pronta a offrire soluzioni sostenibili. «Sappiamo che con la nostra vasta gamma di veicoli elettrificati - ha commentato Fredrik Allard, head of electrification di Scania - possiamo offrire soluzioni sostenibili a emissioni zero per i nostri clienti. Il numero di ordini è un segno che il mercato è più che pronto a scegliere l’elettrificazione». Con 640 ordini fino ad oggi e un conteggio che continua ad aumentare, gli autocarri elettrici per applicazioni regionali, possono già coprire tutte le necessità di una parte di industria dei trasporti che desidera l’elettrificazione.

Le batterie con 624 kWh di energia installata consentono ai mezzi Scania di operare in molte situazioni già oggi. Le autonomie variano a seconda della massa complessiva, della configurazione e della topografia ma un trattore 4x2 a sei batterie e ad una velocità media di 80 km/h in autostrada e una massa complessiva di 40 ton, per esempio, ha un’autonomia fino a 350 km con una singola ricarica. L’opportunità di una ricarica del veicolo durante i 45 minuti obbligatori di riposo per l’autista può incrementare l’autonomia operativa. «La quantità di veicoli elettrici in questo segmento - ha continuato Allard - ordinati fino ad oggi supera le nostre aspettative. Vediamo che ci sono quasi 140 clienti diversi che hanno iniziato il percorso di elettrificazione della propria flotta, dall’Europa al Messico. Alcuni hanno ordinato più di 40 veicoli elettrici».