Schaeffler taglia 3.460 posti di lavoro in Ue e chiude quattro sedi in Germania

Il fornitore tedesco del settore automobilistico Schaeffler (SHA0n.DE) ha annunciato il taglio di 3.460 posti di lavoro e la chiusura di cinque sedi in Europa, una decisione dettata dal calo della domanda di veicoli con motore a combustione, da un'adozione dei veicoli elettrici piu lenta del previsto e da una forte concorrenza. Lo riporta Reuters.

L'amministratore delegato Klaus Rosenfeld ha dichiarato che tali misure mirano a garantire a Schaeffler la possibilita di continuare a produrre e sviluppare prodotti in modo competitivo in Germania e in Europa. Nel dettaglio, Schaeffler prevede che tali misure porteranno a un risparmio annuo di circa 300 milioni di euro (336 milioni di dollari) entro il 2030, a fronte di costi una tantum di circa 480 milioni di euro, che saranno contabilizzati in gran parte nel 2026. L'azienda ha annunciato l'intenzione di chiudere quattro sedi in Germania e una in Belgio, mentre i tagli al personale riguarderanno 16 dei suoi siti.