Schafer (Volkswagen): «Dal 2033 in Europa costruiremo solo elettriche. Entro il 2025 dieci nuove auto a batteria»

Thomas Schaefer, ceo del brand Volkswagen con supervisione anche su Skoda, Seat, Cupra e la divisione Veicoli Commerciali, ha fatto un bilancio e fornito cifre. Inclusa una data: «Al piu tardi nel 2033, in Europa Volkswagen fabbrichera solo auto elettriche», come riporta il quotidiano La Stampa. «Stiamo già lavorando intensamente a un Suv compatto su base ID.3 - aggiunge - e entro il 2025 lanceremo dieci nuove elettriche. Porteremo sul mercato la nostra enrty level in due varianti: compatta, ma anche crossover sportiva. In ogni segmento daremo il modello giusto, fino all’ID.Buzz e alla nuova ammiraglia ID.Aero. Sull’elettrificazione attiviamo l’Extra Boost».