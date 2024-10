Scholz, sui dazi la speranza è accordo con Cina entro fine mese

Sui dazi per i veicoli elettrici «la speranza comune è che ci sarà un accordo entro fine ottobre con la Cina». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrando la stampa a Berlino. «La cosa fondamentale è che coloro che arrivano sul nostro mercato competono in condizioni di concorrenza leale sul mercato interno europeo e che non ci siano distorsioni dovute al fatto che vengono concessi grandi sussidi alla produzione al di fuori dell'Ue», ha affermato per parte sua la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Stiamo negoziando con la Cina» sugli attesi dazi compensativi imposti dall'Ue. «I negoziati possono e dovrebbero estendersi anche oltre al giorno dell'entrata in vigore», ha spiegato. "È importante sapere che il negoziato non verrebbe interrotto bruscamente se i dazi compensativi entrassero in vigore, ma che un processo di negoziazione può continuare», ha sottolineato von der Leyen.