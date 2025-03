Scooter termici trasformati in elettrici, Talet-e rivoluziona la mobilità su due ruote

A Roma, in Viale Parioli 114, è stato inaugurato il primo flagship store di talet-e, segnando un momento chiave nella crescita di un’azienda italiana che punta a rivoluzionare la mobilità urbana attraverso l’elettrificazione degli scooter. Questo evento rappresenta il primo step di una roadmap ambiziosa, con l’obiettivo di rendere la mobilità cittadina più sostenibile e in linea con le esigenze moderne. La missione di talet-e è chiara: ridurre le emissioni attraverso un innovativo sistema di conversione elettrica, contribuendo così alla transizione ecologica.

Un hub tecnologico nel cuore di Roma. L’apertura del nuovo store si inserisce all’interno di un più ampio piano industriale, che prevede la produzione di oltre 5.000 kit di conversione elettrica all’anno, denominati “talet-e Power Kit”. Questo sistema, sviluppato in collaborazione con Newtron, consente di trasformare radicalmente numerosi modelli di scooter, attualmente 14 tra i più diffusi sul mercato. Il processo prevede la completa sostituzione del motore a combustione interna con un’unità elettrica e l’installazione di due batterie fisse da 1,5 kW, con la possibilità di aggiungere una terza batteria estraibile opzionale per incrementare autonomia e prestazioni.

Una volta effettuata la conversione, lo scooter diventa irreversibilmente elettrico e, grazie a un iter di omologazione semplificato, può essere riconsegnato al cliente in sole 24 ore con il nulla osta che precede la definitiva approvazione. L’hardware del veicolo, escluso il motore, rimane invariato rispetto alla versione originale. A bordo, i modelli trasformati da talet-e offrono una strumentazione aggiornata, con indicatori di carica e autonomia che facilitano la gestione dell’energia. Inoltre, come sulle più avanzate auto e moto elettriche, il sistema include un meccanismo di rigenerazione dell’energia in frenata, migliorando così l’efficienza complessiva del mezzo.

I modelli compatibili con la conversione elettrica. Attualmente, il Talet-e Power Kit può essere installato su alcuni dei modelli di scooter più iconici:

Honda SH

Piaggio Liberty

Piaggio Vespa GTS

Piaggio Beverly 300

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Presidente di Talet-e, Simone Mori, ha espresso grande entusiasmo per questo traguardo: “Oggi non inauguriamo soltanto un negozio, ma diamo il via a un cambiamento reale nella mobilità urbana. Questo flagship store è il primo tassello di una strategia più ampia che ci vedrà protagonisti della rivoluzione elettrica in tutta Italia”.

Anche il Viceministro dello Sviluppo Economico, Valentino Valentini, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando il ruolo cruciale del Ministero nel sostenere progetti innovativi legati alla sostenibilità: “Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è impegnato a supportare startup e aziende innovative nel settore della mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è creare le condizioni ideali affinché realtà come talet-e possano crescere e contribuire alla transizione ecologica del Paese”.

Dietro il successo di talet-e c’è una squadra di professionisti con una lunga esperienza in diversi settori strategici: Simone Mori – Presidente, esperto in regolamentazione Antitrust, politiche climatiche e innovazione nel settore energetico. Marco Dau – Amministratore Delegato, con una carriera consolidata nella gestione di startup e aziende operanti nella comunicazione, telefonia e servizi bancari. Fabrizio Simone – Direttore Generale, con un background nel settore automotive e della mobilità.

Gianluca Nicchi – Manager Operations, con esperienza in program management, acquisti, qualità e gestione ESG. Gabriele Cori – Chief Financial Officer (CFO), con una carriera in ambito aeronautico, digitale e servizi finanziari. Pierluigi Vinciguerra – Responsabile vendite e sviluppo rete, con trent’anni di esperienza nel settore automotive e mobility. Con questa solida leadership e una chiara visione, talet-e si pone come un riferimento nel settore della mobilità elettrica urbana, offrendo soluzioni innovative per un futuro più sostenibile.