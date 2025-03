Lo scooter termico diventa ecologico, Talet-e si occupa della riconversione

Nella prestigiosa cornice di Viale Parioli, al civico 114, è stato inaugurato il primo flagship store di Talet-e, realtà emergente nel panorama della mobilità sostenibile. Un vero e proprio punto di riferimento per chi desidera convertire il proprio scooter a motore termico in un mezzo completamente elettrico, senza dover rinunciare al design originale né alla praticità quotidiana del veicolo.



Lo showroom rappresenta la prima vetrina fisica di un progetto che unisce tecnologia, ecologia e innovazione. Talet-e nasce infatti con una missione ambiziosa: ridurre l’impatto ambientale della mobilità urbana attraverso la riconversione intelligente del parco circolante a due ruote. Il tutto salvaguardando l’identità estetica e strutturale dei veicoli di partenza. Il sistema alla base della trasformazione si chiama Power Kit, ed è stato sviluppato in collaborazione con Newtron, partner industriale dell’azienda. Questo innovativo modulo elettrico consente di sostituire il motore termico con un’unità elettrica perfettamente omologata, in grado di trasformare numerosi scooter attualmente in commercio – tra cui Honda SH, Piaggio Liberty, Vespa GTS, Beverly 300 – in veicoli a zero emissioni, senza alcuna modifica alla ciclistica, agli pneumatici o alla strumentazione originale.



Il kit comprende due batterie fisse da 1,5 kW ciascuna, per una potenza complessiva di 3 kW. Ma non finisce qui: i clienti potranno optare per una batteria supplementare estraibile, scelta che consente di incrementare significativamente l’autonomia del veicolo e facilitare la ricarica domestica. A completare il quadro, un sistema di recupero dell’energia in frenata che migliora l’efficienza complessiva e contribuisce a ottimizzare le prestazioni. Un altro elemento distintivo è la velocità dell’intero processo: una volta a regime, la conversione potrà essere effettuata in sole 24 ore dalla consegna del mezzo. Durante l’attesa per l’aggiornamento del libretto di circolazione, verrà rilasciato un nulla osta che consentirà di circolare legalmente. Alla cerimonia di apertura dello store ha partecipato anche il Viceministro dello Sviluppo Economico, Valentino Valentini, che ha espresso il pieno sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a iniziative come questa: «Sostenere progetti innovativi come quello di Talet-e significa creare opportunità per l’economia e contribuire alla transizione ecologica del Paese. Il nostro compito è creare le condizioni per far crescere queste realtà, sostenendo la creatività e l’impegno degli imprenditori italiani».

La riconversione del motore implica un cambiamento permanente: per effetto dell’omologazione, non sarà più possibile riportare lo scooter allo stato originale. Tuttavia, tutti gli altri componenti restano intatti, assicurando continuità nell’esperienza di guida. Talet-e si propone così come protagonista di una nuova mobilità urbana, capace di coniugare innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente. Un’iniziativa concreta, che parte da Roma ma guarda già lontano, pronta a cambiare il volto delle nostre città – una conversione alla volta.