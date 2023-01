Scout, per nuovo brand VW giù ipotesi Foxconn, cresce Magna. JV con colosso di Taiwan “rischiosa”. E spunta idea pick-up Audi

Il progetto Scout, che era stato messo a punto e concretizzato nella fase iniziale dal precedente numero uno del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, sta incontrando una serie di difficoltà e potrebbe anzi dare il via ad una serie di reazioni a catena che - secondo quanto riferito dal magazine britannico Autocar - sta coinvolgendo il potenziale partner industriale Foxconn, il colosso della fabbricazione conto terzi Magna e perfino uno dei brand più importanti del Gruppo tedesco, Audi. L’idea iniziale era quella di far costruire i 4x4 elettrici Scout nello stabilimento Foxconn (il leader nelle produzioni elettroniche per i grandi brand come Apple) che è situato a Lordstown negli Stai Uiniti. La situazione ha però cominciato a cambiare quando Diess è stato estromesso dal consiglio di sorveglianza della Volkswagen all’inizio di agosto e sostituito il 2 settembre dal capo della Porsche Oliver Blume. Per Scott Keogh (che guida la marca dei celebri fuoristrada, un tempo di proprietà della International) e il nascente team di Scout, la scelta avrebbe dovuto avvenire tra i produttori a contratto nordamericani Magna e Hon Hai Precision (noto a grande pubblico come Foxconn) e la selezione sembrava andare senza intoppi.

Tuttavia - riferisce Autocar - primi preoccupanti segnali di dissenso sul piano per Scout e del relativo contratto con Foxconn sono arrivati dai membri del cda di Volkswagen che rappresentano i consigli di fabbrica, sia dipendenti di Volkswagen che iscritti a IG Metall, il più grande sindacato in Germania. Questi qualificati membri del board - quando la decisione su Scout a fine ottobre e passata al consiglio di sorveglianza a Wolfsburg - hanno messo in dubbio la capacità di Foxconn di costruire un veicolo di qualità con così poca esperienza di assemblaggio di veicoli alle spalle. Il modello di business di Foxconn consiste nell’aggiungere l’assemblaggio di veicoli ai suoi portafogli di assemblaggio di elettronica e beni di consumo, non per sostituire o rimpiazzare nessuna delle linee di business esistenti. Molto più produttivi - invece - i colloqui con Magna, iniziati proprio a ottobre. Il record dell’azienda nella produzione di vari modelli Bmw, Mercedes-Benz e Jaguar I-Pace e Fisker Ocean completamente elettrici a Graz, in Austria. Il team Scout di Volkswagen ha anche messo a confronto i prezzi di costruzione delle due offerte con quelli di Foxconn evidentemente più bassi rispetto a quelli dei veicoli di Volkswagen in Europa o nello stabilimento di Chattanooga. Mentre erano in corso le valutazioni su Foxconn nelle discussioni con il consiglio di sorveglianza sono emersi preoccupanti dubbi, come quelli sui severi blocchi praticati per il Coronavirus nella fabbrica di iPhone a Zhengzhou.

La domanda che i sindacalisti ai vertici di Volkswagen AG sono posti è stata molto precisa: in che modo un possibile incidente nello stabilimento Foxconn di Lordstown si rifletterebbe sulla Volkswagen? Preoccupante anche il fatto che al’Hon Hai Tech Day di Foxconn dello scorso 18 ottobre l’azienda ha presentato i suoi veicoli - il crossover Model B, il suv Model C e il pick-up Model V - come prototipi disponibili per tutti gli Oem e le startup interessati. A Magna International è stata così estesa l’opportunità di ripresentare la sua proposta per co-progettare e produrre il suv e il pick-up Scout offrendo anche ad Audi l’altra opportunità di beneficiare dello sviluppo della piattaforma Scout e di un aumento incrementale della produzione in serie in Nord America.

L’affaire Scout - Foxconn ha infatti portato alla luce un programma che ora piace molto a Blume e al suo team: Audi ha sotto-performato a lungo in Nord America rispetto alle rivali Bmw e Mercedes-Benz. E un suv elettrico ‘duro e purò (come Mercedes EQG) o anche un pick-up luxury per il brand dei Quattro Anelli potrebbe fare molto per espandere la linea di prodotti Audi in aree non occupate L’aggiunta di un prodotto Audi al contratto di produzione di Scout - scrive Autocar - è un’idea che sta prendendo piede a Wolfsburg e che viene presa in seria considerazione dal consiglio di amministrazione. Audi sta sostenendo l’idea, ma condizione che Magna ottenga il contratto.