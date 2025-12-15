Seat-Cupra, inaugurato a Martorell stabilimento per assemblaggio batterie. La Spagna hub della mobilità elettrica in Europa

È gia operativo l'impianto Seat e Cupra per l'assemblaggio di batterie nello stabilimento di Martorell, che colloca la Spagna come hub della mobilita elettrica in Europa. Questa inaugurazione rientra nella strategia generale del gruppo Volkswagen sulle batterie, che bilancia l'approvvigionamento di celle interno sia da fornitori terzi, per garantire la massima flessibilità e un accesso costante a innovazioni, tecnologie e catene di approvvigionamento. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Generalitat di Catalunya, Salvador Illa, il ministro dell'Industria e del Turismo, Jordi Hereu, il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Seat e Cupra e Ceo del marchio Volkswagen, Thomas Schafer, e il presidente di Seat e Cupra, Markus Haupt, insieme al resto del Comitato esecutivo dell'azienda. Con l'avvio di questo nuovo impianto, l'azienda compie un ulteriore passo nel processo di elettrificazione in vista della produzione di Cupra Raval a partire dal 2026. Inoltre, ha guidato il progetto della famiglia di veicoli urbani elettrici: 4 modelli 100% elettrici, di 3 brand diversi, tutti prodotti in Spagna.

Costruito in meno di due anni con un investimento di 300 milioni di euro, l'impianto per l'assemblaggio delle batterie è una struttura chiave nella trasformazione di Martorell verso l'elettrificazione. Si estende su un'area di 64.000 metri quadrati e ha la capacita di assemblare un pacco batterie ogni 45 secondi, per un totale di 1.200 pacchi batterie al giorno e 300.000 all'anno. A partire dal 2026, fornirà esclusivamente le linee di produzione di Cupra Raval e di Volkswagen ID. Polo, trasportando i pacchi batterie alla linea di assemblaggio attraverso un ponte automatizzato di 600 metri. Questa soluzione unica, insieme agli 11.000 pannelli solari installati sul tetto, che forniranno il 70% dell'elettricità necessaria al processo di assemblaggio delle batterie, contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio e garantisce una produzione piu sostenibile e competitiva. Inoltre, un sistema di raccolta dell'acqua con una capacità equivalente a tre piscine olimpioniche rafforzerà l'impegno dello stabilimento verso l'efficienza delle risorse e una sostenibilita integrata.

L'inaugurazione dell'impianto di assemblaggio dei sistemi di batterie segna la fase finale del processo di trasformazione avviato da Seat e Cupra nel 2020. Insieme al Gruppo Volkswagen e ai suoi partner, l'azienda ha investito 10 miliardi di euro in Spagna per trasformare il paese in un punto di riferimento per la mobilità sostenibile. Di questo totale, 3 miliardi di euro sono stati destinati esclusivamente all'elettrificazione di Martorell, che si afferma come uno stabilimento flessibile, in grado di produrre modelli 100% elettrici, ibridi e a combustione efficienti per i diversi marchi del Gruppo, offrendo il meglio di entrambi i mondi per soddisfare le esigenze dei clienti. Questa trasformazione rafforza la posizione di Martorell come terzo stabilimento produttivo del gruppo Volkswagen in Europa, responsabile della produzione di circa il 25% dei veicoli prodotti in Spagna, con l'obiettivo di raggiungere una capacità massima di 600.000 unità all'anno, di cui fino a 300.000 potrebbero essere veicoli elettrici (Bev) in futuro.