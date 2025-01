Seat e Cupra: le vendite globali crescono del 7,5% nel 2024. Il ceo Griffiths: «Continua la nostra trasformazione»

Risultati postivi arrivano dalla Spagna, dove Seat S.A. festeggia un 2024 in crescita nonostante il difficile periodo storico che l'industria automobilistica mondiale sta vivendo. Insieme, i marchi Seat e Cupra, hanno fatto registrare numeri di vendita globali in aumento del 7,5% per un totale di 558.100 vetture contro le 519.200 unità del 2023. Guardando anche alle motorizzazioni, vediamo un crescente interesse per le versioni elettrificate dei brand: 49.400 veicoli ibridi plug-in (+14%) e 48.000 veicoli elettrici (+5,9%). «L'industria automobilistica ha affrontato sfide importanti nel 2024, contraddistinte da condizioni economiche instabili, da un'intensa concorrenza e dalla resistenza dell'industria ad acquistare veicoli completamente elettrici.

Ma questi dati positivi sulle consegne ci incoraggiano a perseguire la nostra strategia», ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra, proseguendo: «I prossimi mesi metteranno alla prova la nostra determinazione, mentre la nostra trasformazione procede. Siamo impegnati nell'elettrificazione; tuttavia, abbiamo bisogno di misure urgenti da parte del governo e delle parti interessate per garantire un futuro elettrico, perché c'è in gioco il nostro settore». Per quanto riguarda Cupra, marchio lanciato nel 2018 a Terramar, in sette anni sono stati introdotti sette modelli distinti superando le 800.000 consegne. E per il 2025 i programmi prevedono l'arrivo di nuovi modelli e l'ingresso in altri mercati. Mentre Seat, marchio spagnolo che nel 2025 festeggia il suo 75° anniversario, ha mostrato appeal tra gli automobilisti nel 2024, anno importante per il suo modello Ibiza, che ha celebrato il suo 40° anniversario con una nuova Limited Edition.

Guardando al futuro, con l'arrivo dei due nuovi modelli firmati Cupra, la produzione globale di Seat S.A. nel 2024 ha raggiunto 583.218 veicoli, il 9,2% in più rispetto all'anno precedente (534.257). Negli ultimi 12 mesi, a Martorell sono stati prodotti 481.020 veicoli (compresa Audi A1), l'8,5% in più rispetto al 2023 (443.443).