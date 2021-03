Seat elettrifica la Spagna, nel 2024 arriva la Tavascan. Cupra cresce e sbarca in Australia

BARCELLONA – La pandemia ha inciso sulle vendite e sull'utile del gruppo Seat, ma non ne ha limitato le ambizioni: «Vogliamo elettrificare la Spagna», ha dichiarato il nuovo Ceo, Wayne Griffiths, il manager che ha preso il posto di Luca de Meo. Nel corso della conferenza sul bilancio il numero uno del costruttore catalano ha anticipato sia il lancio, nel 2025, di un veicolo urbano elettrico delle dimensioni della Arona dal costo compreso fra i 20 e i 25.000 euro sia l'obiettivo di produrre a Martorell oltre 500.000 modelli a zero emissioni, anche per altri brand del gruppo Volkswagen, verosimilmente Skoda e forse Audi.

I numeri del 2020 confermano le difficoltà di Seat, che ha però contabilizzato una crescita dell'11% del redditizio marchio Cupra (27.400 unità commercializzate lo scorso anno e più di 70.000 dal 2018). I volumi complessivi hanno subito una contrazione del 25,6% (-17,5% in Italia, dove è cresciuta la quota di mercato) a 427.000 macchine, oltre un quarto delle quale vendute in Germania. Il fatturato, che ha beneficiato dei 900 milioni di ricavi di Cupra, è sceso del 21%, a quasi 8,8 miliardi. Grazie alla Formentor, Cupra dovrebbe raddoppiare le vendite. Il marchio dovrebbe incidere fra i 5 e il 10% sui volumi di Seat. Sulla base della legislazione spagnola, Seat ha contabilizzato un risultato operativo in perdita di 418 milioni (era positivo per 352 milioni lo scorso anno), sul quale hanno inciso anche i 260 milioni spesi per il bilanciamento delle emissioni di Co2. A bilancio c'è un rosso di 194 milioni, rispetto all'utile di 346 milioni relativi all'esercizio precedente. Griffiths ha già annunciato che «nel 2021 dobbiamo ritornare alla redditività».

La gamma verrà arricchita nel corso dell'anno con le rivisitate Ibiza e Arona e con 6 declinazioni plug- di vari modelli (Seat Leon, Seat Leon Sportstourer e Seat Tarraco e Cupra Lepn, Cupra Leon Sportstourer e Cupra Formentor). A fine anno arriverà anche la Cupra Born, il primo modello completamente elettrico della casa spagnola, che ha anche ufficializzato che la Tavascan, il Suv a zero emissioni finora visto solo come prototipo, andrà in produzione. Debutterà nel 2024. A partire dal prossimo anno, con il marchio Cupra si “avventurerà” nel mercato australiano, considerato molto promettente. Ma dall'Australia, il gruppo catalano punta poi ad un'espansione anche verso altre paesi della regione Asia-Pacifico.

Seat, ha spiegato Griffiths, vuole fare della Spagna un «hub per l'elettrificazione»: «È un progetto destinato a diventare il dirver per la trasformazione dell’industria automotive spagnola. Il supporto del Governo e della Commissione Europea sono necessari», ha dichiarato il manager. Che ha anche parlato della necessità di una fabbrica per le batterie ubicata nel paese: il gruppo Volkswagen ne vuole realizzare sei, ma finora è stata decisa la localizzazione di due soli impianti.

Il suv Tavascan basato sull'architettura Meb, quello che secondo l'attuale tabella di marcia è il secondo modello full electric a marchio Cupra, arriverà nel 2024. Il primo, la Born, è atteso per la fine di quest'anno. Secondo il manager, il nuovo brand contribuirà all'aumento dei volumi del gruppo Seat tra il 5 e il 10% con un raddoppio delle vendite ed un incremento anche superiore del fatturato. Nel 2022 sarà proprio Cupra a portare il marchio spagnolo in Australia, un mercato interessante ed esigente, non indifferente alle alte prestazioni.

Lo sbarco nel “continente rosso” sarà il primo passo verso la “successiva espansione nella regione Asia-Pacifico”. Quest'anno, intanto, Seat presenterà le aggiornate Ibiza e Arona. Il gruppo porterà sul mercato anche le declinazioni plug-in di 6 modelli: della Leon e della Sportstourer (entrambe proposte anche come Cupra), della Tarraco e della Cupra Formentor.