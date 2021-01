Seat mette sul tavolo 5 miliardi fino al 2025 per ricerca e elettrificazione. La nuova el-Born sarà a marchio Cupra

BARCELLONA - Cinque miliardi di euro di investimenti da oggi al 2025, per Seat che punta su ricerca, sviluppo ed elettrificazione. E' un piano sostanzioso che mira dritto al futuro e vuole andare oltre le difficoltà del momento storico, quello che oggi Seat ha presentato dalla nuova Casa Seat a Barcellona. Nello specifico, il piano sarà largamente destinato ad elettrificare la gamma, alle attrezzature e alle strutture degli stabilimenti produttivi. "Questo piano di investimenti - ha spiegato Carsten Isensee, Presidente di SEAT - è il nostro modo di affrontare il futuro con determinazione e ottimismo, per essere un'azienda più forte, innovativa ed efficiente. La nostra volontà è che Martorell produca vetture elettriche dal 2025 in poi, quando il mercato del veicolo elettriche sarà cresciuto. Il nostro obiettivo è quello di spingere la trasformazione del settore automotive in Spagna e abbiamo bisogno della collaborazione dell'Amministrazione centrale e di quelle regionali e locali. Non possiamo farlo da soli". Durante la conferenza stampa di questa mattina, Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing di SEAT e Presidente di CUPRA ha sottolineato come SEAT e CUPRA siano entrambi essenziali per lo sviluppo dell'azienda, ciascuno dei marchi con il proprio ruolo ben definito.

"Sono complementari - ha detto Griffiths a proposito - e possono convivere. SEAT è la porta di accesso al Gruppo Volkswagen dove abbiamo la base clienti più giovane in assoluto. CUPRA, d'altro canto, si rivolge a un nuovo segmento del mercato a cavallo tra il 'volume' e il 'premium'. Siamo convinti che ci sia un potenziale enorme di crescita". Nel prossimo futuro Seat e Cupra faranno sempre più parte di un medesimo piano di sviluppo. "SEAT e CUPRA sono due facce della stessa moneta - ha detto Carsten Isensee - perché Seat dà a CUPRA il volume necessario per crescere in termini di produzione, Ricerca e Sviluppo e Risorse umane, mentre CUPRA permette a SEAT di spostare il proprio centro di gravità verso modelli più emozionali con un posizionamento più alto". Dalla nascita di Cupra nel febbraio 2018, il marchio è cresciuto e dopo l'apertura del CUPRA Garage e la presentazione di CUPRA Leon e CUPRA Formentor, il cui pre-booking è iniziato oggi, l'azienda ha deciso che la concept car el-Born sia lanciata come un modello CUPRA. "CUPRA el-Born sfoggia tutti i geni del marchio CUPRA - ha spiegato Wayne Griffiths - ed è l'esempio concreto del fatto che prestazioni ed elettrificazione possono essere la giusta combinazione.

Ci consentirà di compiere un passo importante nell'era dell'elettrificazione, aumentare le vendite e incrementare il margine commerciale". CUPRA el-Born è una vettura completamente disegnata e sviluppata a Barcellona e, in base a quanto pianificato, sarà prodotta a Zwickau (Germania) sulla piattaforma MEB. el-Born sarà introdotta nel mercato nel 2021. Sul fronte del mercato, i vertici Seat hanno approfittato della conferenza stampa di oggi anche per fare il punto sulla situazione attuale e sul prossimo futuro. "La prima metà di quest'anno - ha commentato il Presidente SEAT Carsten Isensee - ha rappresentato probabilmente uno dei periodi più sfidanti nella storia di SEAT. Ci si aspettava che 2020 e 2021 fossero anni difficili, e ci troviamo ora a dover aggiungere l'impatto del COVID-19 sull'industria automotive. Nelle ultime settimane, dalla riapertura delle attività abbiamo cominciato a vedere un leggero incremento. Siamo ottimisti in merito alla ripartenza, quantomeno parziale, nella seconda metà dell'anno".