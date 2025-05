Seat prepara la produzione delle piccole elettriche a Martorell. I primi modelli saranno Cupra Raval e Volkswagen ID2.all

Il marchio spagnolo Seat si prepara alla produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento di Martorell, dove sono già stati raggiunti due traguardi: l'assemblaggio dei sistemi di batterie pre-serie e la produzione, sempre pre-serie, delle prime parti della carrozzeria sulle nuova pressa PXL. Con un investimento di 300 milioni di euro e una superficie di 64.000 m², l'impianto avrà una capacità massima di 300.000 batterie all'anno e fornirà solo le Electric Urban Car del Brand Group Core prodotte a Martorell, la CUPRA Raval che arriverà nel 2026 e la versione di produzione della Volkswagen ID. 2all. Come passo preliminare alla produzione di serie, l'assemblaggio dei sistemi di batterie nel nuovo stabilimento consente all'azienda di testare gli impianti, i processi e i prodotti per garantire il lancio dei nuovi modelli elettrici.

Un traguardo, quello del marchio, raggiunto in meno di un anno e mezzo dall'inizio della costruzione della fabbrica di assemblaggio delle batterie, mentre i lavori di costruzione e l'installazione dei macchinari necessari per la produzione in serie sono ancora in fase di completamento. Durante questa fase, il processo di assemblaggio delle batterie pre-serie combina stazioni automatizzate con operazioni manuali. Una volta completato, l'impianto avrà processi completamente robotizzati e una forza lavoro totale di circa 500 professionisti.

Nel contempo, l'azienda sta costruendo un ponte lungo 600 metri, dotato di un sistema di trasporto automatizzato che consentirà il trasferimento delle batterie dall'impianto di assemblaggio al reparto di montaggio. Con questi primi passi, l'azienda spagnola sta affrontando un anno cruciale nel suo processo di elettrificazione, mentre continua a guidare il progetto Future: Fast Forward insieme al Gruppo Volkswagen, con uno dei più grandi investimenti industriali nella storia della Spagna, in collaborazione con i partner del progetto.