Seat S.A. traccia la rotta per il futuro, al centro della strategia c'è Cupra: il brand sarà il motore della crescita

Seat S.A. verso una nuova fase della trasformazione industriale, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo all'interno del Gruppo Volkswagen e sostenere la crescita di Cupra. Resta invece aperto il futuro del marchio Seat oltre il 2030, che sarà valutato alla luce dell'andamento del mercato, dell'evoluzione normativa e della domanda di auto elettriche. Nel breve termine - si legge in una nota - Seat proseguirà il percorso già delineato. Sono confermati gli aggiornamenti della gamma, comprese le versioni mild-hybrid di Ibiza e Arona, attese nel 2027. Per gli anni successivi non è stata ancora assunta una decisione definitiva.

I crescenti costi della transizione elettrica e gli investimenti necessari allo sviluppo di nuovi modelli a batteria rendono infatti più complessa la pianificazione del futuro del marchio. Più definita la strategia per Seat S.A., la società che riunisce i marchi Seat e Cupra. L'azienda considera solide le proprie prospettive e punta a rafforzare il ruolo dello stabilimento di Martorell, aumentando le responsabilità produttive all'interno del Gruppo Volkswagen. La possibilità di produrre vetture con motori endotermici, sistemi ibridi e propulsioni elettriche dovrebbe inoltre consentire una maggiore flessibilità nell'affrontare i diversi ritmi della transizione verso l'elettrico. Al centro della strategia c'è Cupra, marchio nato nel 2018 e diventato in pochi anni il principale motore di crescita della società. Cupra ha superato il milione di vetture consegnate e punta a raggiungere entro il 2030 una quota del 3% del mercato europeo, sostenuta dal rinnovo della gamma e dall'espansione sui mercati internazionali.

L'ingresso in Medio Oriente è previsto nel terzo trimestre del 2027. Tra gli obiettivi di più lungo periodo figura anche lo sbarco sul mercato statunitense. La trasformazione industriale si inserisce nel piano da 10 miliardi di euro annunciato nel 2022 per accelerare l'elettrificazione della Spagna. A Martorell è già partita nel 2026 la produzione di modelli completamente elettrici, tra cui Cupra Raval. 'Seat S.A. sta iniziando una nuova fase partendo da una posizione forte', ha dichiarato il ceo di Seat & Cupra, Markus Haupt. La società conta oltre 13.000 dipendenti e tre stabilimenti produttivi nell'area di Barcellona. Oltre l'80% delle vetture prodotte viene esportato in più di 70 Paesi.