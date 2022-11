Seat ha superato un milione di Suv venduti. Arona, Ateca e Tarraco sono 49% di vendite del marchio catalano

BARCELLONA - Se fenomeno dei Suv conquista anno dopo anno una quota sempre maggiore del mercato, nel 2022 Seat ha a superarato il milione in termini di vendite dei suoi tre modelli dello specifico segmento. In Italia, nel 2021, la percentuale di Suv venduti è stata pari al 47% delle immatricolazioni, ovvero un valore più alto di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente e più alto rispetto al valore europeo (dati fonte Unrae). L’anno scorso, Arona, Ateca e Tarraco rappresentavano già il 49% delle vendite globali del marchio catalano, con 192.100 unità. Il Suv numero un milione di Seat è stato un modello Arona, sempre in testa alla classifica vendite.

Dalla sua nascita nel 2017, il primo Suv urbano targato Seat è diventato il modello più popolare del brand, con 481.585 unità vendute globalmente. Best seller in Spagna nel 2021, per la prima volta un Suvguida la classifica del mercato, con quasi 98.000 unità vendute nel paese dal lancio. Segue a ruota Seat Ateca, il primo Suv nella storia del marchio, che a oggi registra 435.443 unità vendute. La Germania è il mercato principale, dove vanta oltre 108.000 unità vendute. Chiude la classifica Seat Tarraco, che dal suo lancio nel 2018 ha raggiunto 88.820 unità a livello globale. Tarravo è anche il primo modello ad aver ricevuto il suo nome per elezione popolare, con una votazione con oltre 140.000 partecipanti. Come per Ateca, il mercato principale di Seat Tarraco è la Germania, con oltre 29.000 unità vendute.