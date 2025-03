Seat: un 2024 da record grazie a Cupra, il futuro parla elettrico con al centro la sostenibilità

MARTORELL – Da brutto anatroccolo a maestoso cigno, si potrebbero riassumere come una fiaba gli ultimi anni del gruppo Seat. Inizialmente confinata come la cenerentola del Gruppo Volkswagen, la Casa spagnola è riuscita a sbocciare chiudendo il 2024 con cifre record. Il merito è anche del brand sportivo Cupra che, voluto da Luca de Meo, ha saputo dare nuova linfa al marchio spagnolo che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 75 anni di storia.

Il palcoscenico ideale per celebrare quest’importante traguardo è stato il polo industriale di Martorell. Non distante da Barcellona, la fabbrica catalana è tra le più importanti di Seat per numero di operai, oltre 11.000, e per vetture prodotte, basti pensare che lo scorso anno sono state realizzate 481.020 auto, siglando il primato giornaliero di 2.646 unità.

Il 2024 si è chiuso con numeri record per il gruppo Seat, che ha registrato un utile operativo di 633 milioni di Euro segnando un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Il fatturato ha raggiunto la cifra senza precedenti di 14,53 miliardi di Euro, un dato in crescita dell'1,4%. Risultati che dimostrano la solidità della strategia aziendale, pur in un contesto attuale complesso e in continua evoluzione.

Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra, ha sottolineato come tali successi siano il frutto di un lavoro iniziato cinque anni fa, con l'obiettivo di rendere l'azienda più redditizia. Tuttavia, le sfide da affrontare restano significative: «Dopo un anno molto intenso, abbiamo registrato i migliori risultati finanziari della nostra storia. Tuttavia, è chiaro che la tripla sfida del rallentamento della transizione verso i veicoli elettrici, della maggiore concorrenza dalla Cina e di un panorama tariffario instabile è significativa e richiede maggiore flessibilità nella pianificazione futura».

Nel corso del 2024, Seat ha venduto 558.100 veicoli a livello globale, registrando una crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente. Un contributo determinante è arrivato da Cupra, che continua il suo percorso di espansione. La strategia di crescita del brand ha portato alla vendita di 800.000 auto in tutto il mondo, dal suo ingresso nel mercato nel 2018, con l'obiettivo di raggiungere il milione entro la fine dell’anno. L'espansione internazionale procede spedita, con l'apertura di nuovi City Garage a Vienna e Manchester e un piano a lungo termine che prevede l'ingresso nel mercato statunitense entro il 2030.

Parallelamente, Seat ha continuato a rafforzare il proprio modello di business attraverso una riduzione del 30% dei costi fissi, aumentando l'efficienza operativa e la redditività per veicolo. Dal 2019, il fatturato per auto venduta è cresciuto del 35%, un segnale evidente della solidità del marchio. Inoltre, con investimenti per 5,4 miliardi di Euro negli ultimi cinque anni, l'azienda ha consolidato il proprio vantaggio competitivo preparando, così, il terreno per ulteriori innovazioni.

Un altro pilastro della strategia di Seat è l'elettrificazione. L'azienda sta giocando un ruolo chiave nella trasformazione della Spagna in un hub europeo per la mobilità elettrica, con un investimento di 10 miliardi di Euro grazie al programma Future: Fast Forward, realizzato insieme al Gruppo Volkswagen e la consociata PowerCo. Di questi, 3 miliardi di Euro sono stati destinati alla riconversione degli stabilimenti di Martorell per la produzione di veicoli elettrici compatti, come la Cupra Raval e la Volkswagen ID.2, il cui avvio della produzione è previsto per il 2025.

Nonostante il mercato europeo dei veicoli elettrici proceda a un ritmo più lento del previsto, Griffiths rimane ottimista: «L'elettrificazione non sta procedendo al ritmo necessario, ma piuttosto che vedere questo come un problema, dobbiamo vederlo come un'opportunità: trasformare il nostro settore, migliorare la nostra competitività e guidare la nostra crescita sostenibile. L'Europa e la Spagna devono avere il coraggio e la fede per cogliere questa opportunità, perché l'elettrificazione è irreversibile».

Oltre alle sfide di mercato, Seat ha avviato una trasformazione culturale per diventare un'azienda più agile e orientata al futuro. Questo processo ha portato al lancio della Fondazione SEAT CUPRA, annunciata nel contesto del 75° anniversario del marchio. La Fondazione si propone di valorizzare il potenziale delle nuove generazioni attraverso tre pilastri principali: Next Generation, Health e Social Legacy.

Patricia Such, responsabile della fondazione, ha dichiarato a tal proposito: «La generazione che deve costruire questo futuro è ora quella che ci crede meno. Non possiamo permettere che ciò accada. Abbiamo un'enorme responsabilità: aiutare i giovani a liberarsi da tutto ciò che li trattiene e accendere il potere che hanno dentro. La fondazione aprirà le porte all’arte, allo sport e alla salute, oltre a sostenere i giovani ricercatori e portare l’assistenza sanitaria dov’è più necessaria».

Con questi risultati e una chiara strategia di crescita, il gruppo Seat si proietta verso il futuro con determinazione, affrontando le sfide del settore automobilistico con la forza di numeri record e investimenti mirati alla sostenibilità e all'innovazione.