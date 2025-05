Senato Usa impone a California di mantenere vendite auto termiche oltre il 2035

I repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno votato una risoluzione per impedire alla California di vietare definitivamente la vendita di veicoli con motore a combustione a favore di veicoli elettrici. Sotto la guida del governatore democratico Gavin Newsom, nel 2022 la California ha approvato una legge che impone a tutti i nuovi veicoli venduti nello stato di essere a «emissioni zero» inquinanti entro il 2035. La California vanta il più alto numero di auto elettriche del Paese e da oltre mezzo secolo beneficia di un sistema che le consente di stabilire standard ambientali piu rigorosi rispetto alle leggi federali. La risoluzione approvata dal Senato revoca la deroga concessa dall'amministrazione Biden in merito al divieto di circolazione dei veicoli a combustione interna entro il 2035. La senatrice Elissa Slotkin, del Michigan, patria dell'industria automobilistica statunitense, è stata l'unica democratica a votare a favore.

Il repubblicano Mike Lee ha affermato che «a causa della loro quota di mercato», questo divieto di vendita di veicoli con motore a combustione interna in California «avrebbe ripercussioni sull'intero Paese». «Ma Gavin Newsom non ha il potere di mandare all'aria gli altri 49 stati», ha aggiunto il senatore dello Utah su X. Il testo ora arriverà alla Casa Bianca, dove si prevede che Donald Trump lo firmerà trasformandolo in legge. In una dichiarazione, il governatore Newsom ha denunciato una decisione repubblicana che «cede il predominio americano nell'industria automobilistica alla Cina e intasa i polmoni dei nostri figli». La controversia potrebbe finire in tribunale.