Serbia, dal 1° gennaio trasporti pubblici gratuiti nella capitale Belgrado

Dal 1deg gennaio 2025, tutti i trasporti pubblici di Belgrado saranno gratuiti. Lo ha annunciato mercoledi il sindaco della capitale serba, Aleksandar Sapic. Si tratta di una novita assoluta in Europa per una citta delle sue dimensioni. «Questo significa che nessuno dovra piu comprare biglietti, ne abbonamenti mensili o annuali», ha detto il sindaco, eletto nel 2022 sotto il SNS (destra nazionalista), il partito di governo della Serbia, in una conferenza stampa. «Con questa misura, Belgrado diventa l'unica citta europea con una popolazione superiore al milione di abitanti in cui il trasporto sara gratuito», ha aggiunto. Diverse citta europee come Tallin, Montpellier e il Granducato di Lussemburgo hanno adottato misure simili, ma nessuna ha piu di un milione di abitanti. Belgrado ha una popolazione di quasi 1,7 milioni di abitanti e l'uso diffuso delle auto private crea ogni giorno enormi ingorghi.

Il sindaco ha anche annunciato che l'intera flotta di autobus e tram e sara rinnovata entro il 2027, promettendo che «entro la fine del 2025, nessun autobus a Belgrado avra piu di due anni». Anche se il sindaco della citta non ha menzionato l'ambiente durante la sua conferenza stampa, questa misura potrebbe ridurre il livello di inquinamento di Belgrado, che e regolarmente tra le 10 citta piu inquinate al mondo, secondo i dati della societa svizzera IQ Air, che misura l'inquinamento atmosferico in tutto il mondo. Secondo la Banca Mondiale, la Serbia ha il peggior record in Europa per quanto riguarda i decessi pro capite dovuti all'inquinamento. Le ragioni sono molteplici, in particolare l'uso intensivo del carbone, ma anche «veicoli obsoleti e ad alte emissioni, molti dei quali importati da altri Paesi europei, e il calo di popolarita del trasporto pubblico». Secondo le statistiche ufficiali, alla fine dell'anno a Belgrado saranno immatricolati 700.000 veicoli, 250.000 in piu rispetto a 10 anni fa, ha dichiarato Sapic durante la conferenza stampa. Ma l'unica soluzione per limitarne l'uso, ha aggiunto il sindaco, sarebbe la costruzione della metropolitana, promessa da anni.