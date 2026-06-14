Sergio Solero, Presidente BMW Italia: «Senza regolamentazione CO2 rischio perdita di competenze industriali»

«La logica della regolamentazione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico dell'Unione Europea deve evolvere verso un approccio più olistico e tecnologicamente aperto, che è quello che abbiamo adottato come BMW Group con successo in questi anni. In caso contrario, il rischio è una significativa contrazione delle vendite di auto nuove, accompagnata sia da una rapida perdita di competenze industriali e posti di lavoro, sia dall'invecchiamento del parco circolante con un progressivo peggioramento dell'inquinamento. Nel frattempo, dobbiamo infrastrutturare i paesi, occupandoci di tutto il processo: la produzione di energia verde, la distribuzione, la gestione della grid e l'installazione delle colonnine». Lo ha dichiarato Sergio Solero, Presidente BMW Italia, intervenendo durante la summer edition della sesta edizione del Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin and Partners.