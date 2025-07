Settore auto, Urso a Berlino incontra Reiche: Intesa su neutralità tecnologica e flessibilità

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Berlino il Ministro federale dell'Economia e dell'Energia della Germania, Katherina Reiche. Si tratta della sua prima missione in Germania dopo l'insediamento del nuovo governo guidato da Friedrich Merz, che si inserisce nel solco del rinnovato dialogo strategico tra Roma e Berlino, a poche settimane dal primo vertice bilaterale tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Cancelliere tedesco.

Al centro del colloquio, l'attuazione del Piano d'Azione italo-tedesco, pilastro della cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Il Ministro Urso ha condiviso con la collega Reiche la necessita di rilanciare il dialogo industriale, invitandola in Italia per la seconda edizione del Forum Ministeriale bilaterale italo-tedesco, da tenersi a novembre quale tappa preparatoria del vertice intergovernativo tra i Capi di Governo previsto a gennaio 2026. «La collaborazione tra Italia e Germania e oggi piu che mai decisiva - ha dichiarato Urso - per promuovere una nuova politica industriale europea all'altezza delle sfide globali e della transizione tecnologica in atto».