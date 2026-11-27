La mobilità condivisa corre sui numeri, ma frena sulla mappa geografica del Paese. Secondo le previsioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility presentate al Forum IBE di Rimini, nel 2026 il vehicle sharing – che include auto, biciclette, scooter e monopattini condivisi – toccherà quota 75 milioni di noleggi, segnando un +21% rispetto al 2025 e un +49% rispetto al 2024.

A fronte di una domanda in forte espansione, però, la presenza territoriale si assottiglia: il 56% dei capoluoghi italiani non ha alcun servizio di vehicle sharing. Le città coperte sono scese dalle 66 del 2022 alle 48 del primo semestre 2026, a conferma di un mercato che cresce nei volumi ma tende a concentrarsi nei centri urbani più grandi.

Micromobilità in spinta, car sharing in contrazione. A trainare il settore sono soprattutto le forme di micromobilità. Biciclette condivise: stima di 30 milioni di noleggi nel 2026, il doppio rispetto al 2024. Monopattini elettrici: noleggi in crescita costante, pur a fronte di una flotta rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni.

Car sharing: registra invece una contrazione dell'offerta, particolarmente marcata nel segmento free-floating. In questo contesto si inserisce il contributo di VOI Technology – operatore europeo della micromobilità elettrica condivisa fondato a Stoccolma nel 2018 e attivo in oltre 130 città europee (in Italia con monopattini elettrici a Torino, Reggio Emilia e Napoli e con e-bike a Genova) – che al Forum IBE ha portato l'esperienza napoletana come caso studio sul ruolo della micromobilità negli spostamenti urbani e sull'integrazione con il trasporto pubblico locale.

Il caso Napoli: quasi un milione di corse in monopattino e uso sempre più quotidiano. Dal lancio del servizio a luglio 2024, VOI Technology ha totalizzato a Napoli circa un milione di corse con i soli monopattini elettrici. Il 2026, pur non ancora terminato, ha già superato il bilancio dell'intero 2025: 408 mila corse contro le circa 381 mila dell'anno precedente.

Non crescono solo i numeri, ma cambia anche il modo in cui il mezzo viene vissuto ogni giorno: Abitualità e orari: 6 corse su 10 avvengono tramite abbonamenti o pass, mentre 1 spostamento su 4 si svolge nella fascia notturna tra le 22 e le 6. Primo e ultimo miglio: il 34% delle corse parte entro 150 metri da una fermata della metropolitana, da una stazione ferroviaria o da una funicolare, confermando la funzione di connessione con la rete del trasporto collettivo. Efficienza e gradimento: la media giornaliera per monopattino è salita da 2,4 corse nel 2024 a 3 nel 2026, con una velocità media di 13 km/h e un giudizio degli utenti intorno a 4,5 stelle su 5.

La sfida: integrare sharing e trasporto pubblico. Il divario tra l'aumento dei noleggi e la riduzione dei capoluoghi serviti mette al centro il tema della governance urbana. Per VOI Technology, biciclette e monopattini condivisi non vanno intesi come sostituti del trasporto pubblico, bensì come strumenti complementari da inserire nella pianificazione della mobilità. Tra le priorità indicate dall'azienda per superare la logica del servizio isolato e favorire un sistema integrato tra autobus, treni, metropolitane e micromobilità figurano: maggiore integrazione con i nodi di interscambio; autorizzazioni pluriennali; criteri di qualità misurabili; pianificazione dell'offerta calibrata sulle reali esigenze di spostamento.