Sharing, Roma prima in Italia per noleggio mezzi in affitto (auto, moto, bici e monopattini) con 13,2 milioni nel 2024

Roma e' la prima citta' in Italia per numero di noleggi di mezzi in affitto come auto, moto, biciclette e monopattini, con 13,2 milioni di operazioni nel 2024, seguita da Milano (12,6 milioni). Insieme, le due citta' coprono il 50 per cento dei 50 milioni di noleggi registrati lo scorso anno in tutta Italia. E per il 2026 la stima e' di 60 milioni di operazioni, nonostante sia in calo il numero di veicoli a disposizione degli amanti della cosiddetta mobilita' in condivisione (sharing mobility). E' quanto emerge dal rapporto della nona conferenza nazionale sulla sharing mobility che si sta svolgendo ora nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Su base nazionale Roma e' superata da Milano e si colloca seconda per numero di biciclette elettriche disponibili (7 mila contro 10 mila), ed e' seguita da Bologna, terza in classifica con 2.700 bici. La Capitale e' seconda anche per motorini (1.156 contro 1.836) e per automobili (2.158 contro 3.293) mentre e' prima in Italia per monopattini in sharing (13.500) seguita da Milano (6.000) Torino (4.000) e Palermo (2.280).