Sicurezza e digitale nei cantieri: accordo tra LoJack e BigRent per la sicurezza dei mezzi da lavoro e l’efficienza della gestione

La sicurezza dei mezzi da lavoro e l’efficienza della gestione entrano sempre più al centro dell’evoluzione dei cantieri italiani. In questa direzione va l’accordo siglato tra LoJack Italia e BigRent, il servizio di noleggio del Gruppo BigMat.

La partnership prevede l’adozione delle soluzioni LoJack sui mezzi noleggiati da BigRent: macchine movimento terra, attrezzature da cantiere, camion e piattaforme. L’obiettivo è duplice: aumentare il livello di protezione contro i furti – un fenomeno in crescita nel settore delle costruzioni – e rendere più efficiente la gestione operativa delle flotte.

Cuore dell’accordo è l’installazione di dispositivi LoJack in radiofrequenza, una tecnologia che, secondo i dati dell’azienda, consente percentuali di recupero dei mezzi rubati pari al doppio della media nazionale. Un vantaggio significativo soprattutto nei casi in cui i veicoli vengano nascosti in garage o parcheggi sotterranei, contesti nei quali altre tecnologie di localizzazione possono risultare meno efficaci.

Accanto alla sicurezza, l’intesa introduce anche strumenti avanzati di telematica e gestione digitale. Attraverso una piattaforma web dedicata, i clienti BigRent possono monitorare in tempo reale la localizzazione dei mezzi, i percorsi effettuati, i chilometri percorsi, le ore di accensione del motore e l’utilizzo della presa di forza. Il sistema è inoltre in grado di segnalare in anticipo eventuali anomalie o malfunzionamenti, favorendo la manutenzione predittiva e riducendo il rischio di fermi macchina improvvisi.

“Teniamo sotto controllo l’intera vita del mezzo, da remoto e in tempo reale, grazie a dashboard personalizzate e sistemi di alert costruiti sulle esigenze specifiche dei cantieri”, spiega Claudio Martignoni, Senior Business Development Manager di LoJack Italia, sottolineando come la digitalizzazione rappresenti oggi uno strumento chiave sia per la sicurezza sia per il contenimento dei costi operativi.

Dal lato BigRent, l’accordo viene letto come un passo ulteriore verso flotte sempre più connesse e affidabili. “Rafforziamo il nostro impegno nel rendere i mezzi dei centri noleggio più sicuri, efficienti e digitali”, afferma Alessandro Pozzi, responsabile del progetto BigRent. “Tecnologie di questo tipo permettono di tutelare meglio i clienti, ottimizzare le operazioni di cantiere e ridurre i tempi di inattività”.

Un segnale chiaro di come anche il mondo dei mezzi da lavoro stia accelerando verso soluzioni smart, in cui sicurezza, connettività e gestione dei dati diventano leve strategiche per la competitività del settore.