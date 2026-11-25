«Nel gioco puoi ricominciare. In strada, no». È questo il messaggio scelto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza stradale attraverso un post su Instagram basato sulle immagini di Grand Theft Auto 6.

Il video, della durata di 27 secondi, mostra alcune vetture del celebre videogioco che sbandano, si ribaltano e cadono da un viadotto, mettendo a confronto la reversibilità della simulazione digitale con le conseguenze reali e definitive di un incidente stradale, dove non esiste una seconda possibilità.

I precedenti internazionali L'iniziativa del Mit si inserisce in un filone già sperimentato all'estero per dialogare con il pubblico dei videogiocatori sui temi della guida responsabile:

Cupra in Germania: ha promosso una campagna all'interno di Gta Online con l'obiettivo di scoraggiare l'uso dello smartphone al volante.

Polizia di Avon e Somerset (Regno Unito): ha affiancato l'arrivo di Gta 6 con un richiamo ufficiale agli automobilisti, basato su immagini riprese dalle dashcam, per ricordare che nella realtà le azioni alla guida hanno effetti irreversibili sugli altri utenti della strada.

West Yorkshire Vision Zero (Regno Unito): ha adottato il lessico dei gamer — come il concetto di «lock in», cioè restare concentrati — per spingere i ragazzi tra i 16 e i 24 anni a trasferire su strada l'attenzione visiva e la prontezza nel cogliere i pericoli tipiche del gioco.