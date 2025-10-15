Sindacato, pasticci Ue spingono Stellantis a investire altrove. Speriamo in nuovo gruppo dirigente per rilanciare fabbriche ed enti ricerca italiani

Ennesimo grido d'allarme di un sindacato del settore automotive. «Lunedì 20 ottobre a Torino speriamo che possa iniziare un percorso di confronto con il nuovo gruppo dirigente di Stellantis, per rilanciare le fabbriche e gli enti di ricerca italiani. I pasticci combinati dalla Ue sulla così detta transizione, stanno creando difficoltà e incertezza per l'intero settore automotive, ma alcune cose pensiamo si possano e si debbano fare subito». Lo affermano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, in vista dell'incontro che si terrà lunedì pomeriggio fra i sindacati e l'ad di Stellantis Antonio Filosa. «Il paventato rinvio del piano industriale - spiegano Palombella e Ficco - da parte di Stellantis, peraltro contestuale al varo di imponenti investimenti negli Usa, attesta che i pasticci della Ue in tema di transizione stanno spingendo le case automobilistiche a investire altrove e stanno mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza della nostra industria, senza alcun effettivo beneficio per l'ambiente. Di conseguenza dovremo fare pressione insieme sindacati, istituzioni e imprese sulla Ue per cancellare le famigerate multe. Alcune cose però possono, e anzi a nostro avviso debbono, essere fatte subito. Vanno lanciati senza ulteriori indugi i modelli ibridi già annunciati, vanno recuperate motorizzazioni adeguate capaci di sostenere le vendite e di rilanciare la meccanica italiana, vanno infine completate le gamme ibride in tutti gli stabilimenti. Le eccellenze italiane, per troppo tempo mortificate, vanno recuperate, non solo in ambito produttivo ma anche nell'abito della ricerca e dello sviluppo. Speriamo in un cambio di atteggiamento verso le imprese dell'indotto, che dovrebbero essere considerate come dei partner e non spinte alla chiusura. Preservare la filiera produttiva deve essere una missione anche del tavolo automotive che a breve dovrebbe essere riconvocato dal Mimit».