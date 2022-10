Sixt offrirà a noleggio più di 100.000 veicoli elettrici Byd nei prossimi 6 anni

MADRID - Il produttore cinese di veicoli Byd ha raggiunto un accordo con la società di autonoleggio Sixt per introdurre più di 100.000 dei suoi modelli nella sua flotta per il mercato europeo nei prossimi sei anni, ha dichiarato la casa automobilistica in un comunicato. Inizialmente, Byd fornirà a Sixt, a partire dall’ultimo trimestre di quest’anno, «diverse migliaia di auto elettriche» da inserire nella flotta europea, con consegne negli ultimi tre mesi dell’anno in corso.

Questo ordine sarà ampliato di altre 100.000 unità nei prossimi sei anni. «In qualità di leader globale nel settore dei veicoli a nuova energia, Byd rimane ferma nel suo impegno a ridurre le emissioni di carbonio attraverso l’innovazione tecnologica per contribuire a un mondo più rispettoso dell’ambiente», ha dichiarato l’azienda asiatica. L’azienda ha aggiunto che la sua visione commerciale supporta la strategia di Sixt, che mira ad avere il 70-90% della sua flotta di veicoli elettrificati entro il 2030. I primi veicoli Byd per Sixt saranno offerti ai clienti in Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, che potranno scegliere tra una gamma di veicoli elettrici.