Škoda accelera nelle vendite: è il 2° brand in Europa nel primo semestre 2026. Record per le elettriche

Primo semestre 2026 in crescita per Škoda Auto, che consolida la propria posizione sul mercato europeo e registra risultati positivi sia sul fronte commerciale sia su quello finanziario. Tra gennaio e giugno il costruttore ha consegnato 555.700 veicoli nel mondo, in aumento del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermandosi il secondo marchio automobilistico per volumi di vendita in Europa (UE27+4). La crescita è stata trainata soprattutto dalla domanda di modelli elettrificati. Le consegne delle auto elettriche a batteria sono salite del 48,3%, raggiungendo il record di 108.200 unità, mentre quelle delle ibride plug-in sono aumentate dell'11,8% a 24.100 veicoli. Complessivamente, oltre un cliente Škoda europeo su quattro ha scelto un modello elettrificato.

Il suv compatto Elroq si è affermato come la terza auto elettrica più venduta in Europa, contribuendo a portare Škoda al quarto posto tra i costruttori di veicoli elettrici nel continente. Anche i conti evidenziano un andamento positivo. I ricavi sono cresciuti del 6,3%, attestandosi a 16 miliardi di euro, mentre l'utile operativo è aumentato della stessa percentuale, raggiungendo 1,4 miliardi. Il ritorno sulle vendite si è mantenuto all'8,5%, mentre il flusso di cassa netto è salito del 14,3%, a 1,7 miliardi di euro. Secondo l'azienda, i risultati sono stati sostenuti dall'aumento dei volumi di vendita, dalla disciplina sui costi e dalle sinergie sviluppate all'interno del Gruppo Volkswagen. Sul fronte dei mercati, la Germania si conferma il principale Paese europeo per il marchio con 120.400 consegne (+19,6%), mentre aumentano le immatricolazioni anche in Austria, Polonia, Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca e India.

Proprio il mercato indiano ha registrato una crescita del 7,4%, con 35.700 veicoli consegnati, rafforzando il proprio ruolo strategico per il costruttore. Škoda guarda ora all'espansione della propria gamma elettrica con l'arrivo dei nuovi modelli Epiq e Peaq, entrambi a zero emissioni. I due veicoli, ancora nella fase di prevendita, hanno già raccolto oltre 30.000 ordini, ampliando ulteriormente l'offerta del marchio nel segmento delle auto elettriche.