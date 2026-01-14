Škoda, la nuova ammiraglia elettrica arriverà in estate e si chiamerà Peaq

Arriverà in estate la nuova ammiraglia Škoda, il suo nome, Peaq, è stato svelato dalla casa boema per alimentare l'attesa in vista del debutto. La vettura in questione, come anticipato dal concept Vision 7S del 2022, avrà trazione 100% elettrica e 7 posti ed andrà ad ampliare la gamma dei modelli BEV di Škoda. La sua denominazione, che deriva dalla parola inglese «peak», che indica cima o vertice, ne sottolinea la futura posizione in gamma. Si tratta di una vettura che è stata progettata ponendo in primo piano caratteristiche essenziali per il marchio, come spazio, praticità e comfort ed è stato realizzato per favorirne la facilità d'utilizzo mediante soluzioni «Simply Clever» specifiche. La configurazione a sette posti è stata pensata per offrire un abitacolo a misura delle famiglie e degli automobilisti che hanno necessità di spazio per esigenze di lavoro o di viaggio. «La nostra audace visione del futuro elettrico Škoda - ha affermato Martin Jahn, membro del board di Škoda auto per vendite e marketing - ha un nome: Peaq, una precisa indicazione di dove questo modello si collochi nella nostra gamma».